Светлана Ходченкова развеяла слухи о беременности, опубликовав стильное фото

Светлана Ходченкова. Фото из Instagram
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Светлана Ходченкова поделилась на странице в Instagram свежим снимком и развеяла слухи о своей беременности.
На снимке артистка позирует в элегантном обтягивающем черном платье с широким декольте. Наряд очень идет Светлане Ходченкова, но, что интересно, дает отчетливо понять, что разговоры о беременности актрисы оказались всего лишь слухами.
К слову, ранее в сети СМИ разместили информацию, что российская звезда кино находится на пятом месяце беременности. -0-