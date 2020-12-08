Светлана Ходченкова в элегантном наряде впечатлила сеть (Фото)

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Светлана Ходченкова разместила в Instagram новый пост и восхитила многих юзеров.

Звезда приняла участие в фотосессии, для которой выбрала скромный, но в тоже время элегантный наряд. Светлана Ходченкова решила примерить черное короткое платье с теплым верхом. Сама актриса разместилась на зеркале, устремив взгляд в сторону.

Кадры получились очень эффектными и элегантными, что, разумеется, отметили многие пользователи сети. За непродолжительное время юзеры Instagram оставили под записью множество лайков и восторженных комментариев. -0-