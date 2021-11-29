Светлана Ходченкова вновь удивила всех окружающих своими танцами на пилоне (Видео)

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Светлана Ходченкова освоила для себя новое хобби, а успехами делится в Instagram.

Актриса предпочла в перерывах между съемками освоить для себя новый и привлекательный вид танца. Для этого Светлана Ходченкова примерила обтягивающий наряд и принялась выполнять трюки рядом с пилоном. Разумеется, такой вид развлечения актрисы не остался без внимания поклонников.

Пользователям пришлось по вкусу новое видео с танцем Светланы Ходченковой. Они завалили в комментариях звезду кинематографа массой восхищенных отзывов, а также были приятно удивлены способностями актрисы. Неудивительно, что кадры за короткое время собрали сотни тысяч просмотров. -0-