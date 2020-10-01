Светлана Ходченкова восхитила Instagram романтическим кадром

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Светлана Ходченкова поделилась в Instagram фотографией, которая очаровала юзеров сети.

Девушка запечатлена на борту яхты в нежном голубом платье. Фотограф сделал кадр со спины, чтобы подчеркнуть утонченную фигуру Светланы Ходченковой и показать поразительный закат.

Все детали, соединившиеся на одном снимке, сделали кадр очень романтичным, что отметили юзеры в комментариях под постом. Неудивительно, что за непродолжительное время фотография собрала десятки тысяч лайков. -0-