Светлана Ходченкова впечатлила соцсети невероятной прической в новой фотосессии

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Светлана Ходченкова разместила у себя в Instagram новые снимки из свежей фотосесии и впечатлила пользователей сети своим образом.

На фото 36-летняя знаменитость предстала перед поклонниками с невероятной объемной прической. Многие отметили, что в таком образе Светлана Ходченкова стала напоминать Аллу Пугачеву.

В свою очередь, ранее звезда уже анонсировала фотосет и первые кадры пришлись по вкусу фанатам актрисы. Подписчики быстро окрестили знаменитость "одуванчиком" и завалили Ходченкову множеством восхищенных комментариев. Пост менее чем за сутки собрал тысячи лайков. -0-