Светлана Лобода кардинально сменила имидж - фанаты в полном восторге

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил многочисленных поклонников.

Звезда представила юзерам новый снимок, где она кардинально сменила имидж. Светлана Лобода обрезала свои длинные волосы, что для многих поклонников стало настоящим ударом, однако они лишились дара речи, когда увидели, что певица еще и сменила цвет волос.

Знаменитость решила стать блондинкой, что, разумеется, оценили по достоинству фанаты. Юзеры отметили, что смена образа очень идет Светлане Лободе. Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал сотни тысяч лайков и множество разнообразных комментариев. -0-