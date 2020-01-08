Светлана Лобода оригинально поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная украинская певица Светлана Лобода пришла на программу "Вечерний Ургант", где оригинально поздравила Тилля Линдеманна с праздником.

Немецкому музыканту 4 января исполнилось 57 лет и Светлана Лобода в эфире Первого канала исполнила песню "В лесу родилась елочка" на немецком языке. Артистка опубликовала запись в Instagram, где поклонники моментально отреагировали и оставили более тысячи комментариев. Под постом своими впечатлениями поделились и многие звезды российского шоу-бизнеса.

Напомним, что слухи о романе между Светланой Лободой и Тиллем Линдеманном ходят уже продолжительное время. Звезды всячески подогревают интерес публики к своей паре, однако никак не комментируют взаимоотношения. -0-