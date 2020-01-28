Светлана Лобода поделилась видео с репетиции, и это невероятно

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода поделилась в своем Instagram видео с одной из репетиций и впечатлила миллионы поклонников.

Артистка, по всей видимости, готовилась к выступлению в программе "Вечерний Ургант" и решила поделиться энергией и танцами со своими фанатами.

Фолловеры, в свою очередь, очень тепло отреагировали на пост и оставили сотни восторженных комментариев. Многие поблагодарили певицу за ее творчество, но а другие пытались узнать у Светланы Лободы дату премьеры ее нового клипа. Пока это осталось загадкой.-0-