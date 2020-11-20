Светлана Лобода похвасталась новым купальником и очаровала Instagram

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новый пост, восхитивший соцсеть.

Артистка заявила, что роскошь должна быть удобной и разместила новые снимки. Для подтверждения своих слов Лобода выбрала впечатляющий купальник с высокой талией и цветочным принтом. Наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы, что, разумеется, отметили многочисленные фолловеры.

Поклонники Светланы Лободы были очарованы новыми кадрами и оставили под записью множество восхищенных комментариев, а также десятки тысяч лайков. -0-