Светлана Лобода показала репетицию для выступления на престижной премии (Видео)

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода представила своим фолловерам небольшой ролик, где запечатлена одна из репетиций. Кадры опубликовали в Instagram.

Певица показала фанатам репетицию номера для "Золотого граммофона". Светлана Лобода несколько недель готовила выступление на престижной премии, однако в последний момент все пошло не по плану. Артистка должна была предстать на сцене в соблазнительном образе, а главным атрибутом номера стала бы ванна.

Чуть позже выяснилось, что одна из певиц тоже использует в выступлении ванну. Постановщик шоу отказался менять порядок выступления певиц, поэтому Светлана Лобода решила не исполнять свою песню.

В свою очередь, Лобода пообещала фанатам, что в самое ближайшее время что-нибудь придумает и тогда зрители все-таки смогут полностью увидеть ее выступление. -0-