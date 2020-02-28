Светлана Лобода показал свой любимый соблазнительный наряд

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Светлана Лобода разместила в Instagram новый пост и впечатлила многомиллионную армию поклонников.

Звезда предстала перед камерой в розовой шубе, кожаных штанах и в очень провокационной позе. Певица подписала пост, в котором призналась, что это ее "любимый лук". В этом с ней согласились фанаты, которые за несколько часов оставили в комментариях множество комплиментов и слов восхищения.

К слову, фотография была сделана на съемках нового клипа. Ранее Светлана Лобода представила широкой общественности видео на песню "Новый Рим", который вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.-0-