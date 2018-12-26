Светлана Лобода показала фото без макияжа

26 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Светлана Лобода радует поклонников личными фотографиями на сцене и за ее пределами. Так, певица поделилась в своем Instagram-аккаунте домашним снимком без макияжа. В кадре - Лобода и ее старшая дочь Евангелина на фоне украшенной елки.

Певица нежно подписала фото: "Мамочка, выгляни сзади. Ку-ку?" Фанаты засыпали комментарии комплиментами Светлане и семилетней дочери.-0-