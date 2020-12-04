Светлана Лобода показала образ со съемок нового клипа, который оказался слишком горячим

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram несколько кадров, которые восхитили пользователей.

Певица представила своим подписчиком образ, в котором она снялась в новом клипе. Светлана Лобода выбрала для видео блестящее боди, впечатляющие чулки и эффектные туфли. Кроме этого, кадры выполнены в черно-белом цвете, что добавило атмосферы.

Артистка также в подписи к посту рассказала о съемках и запустила своеобразный конкурс: "Если угадаешь мой следующий образ, подарю свое любимое украшение... сниму его с себя и подарю". Разумеется, пользователи были не прочь поучаствовать в таком розыгрыше, однако большинство комментариев под постом оказались с комплиментами в адрес звезды. -0-