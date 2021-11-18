Светлана Лобода показала в Instagram честное фото и очаровала сеть

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода недавно опубликовала в Instagram-сторис честный кадр, который впечатлил многих.

Артистка отправилась в путешествие, а в один из моментов решила записать небольшой ролик, который позже опубликовала в сторис. На кадрах Светлана Лобода предстала с минимумом макияжа и в самой обычной повседневной одежде, но даже этого хватило, что очаровать многомиллионную армию поклонников.

Честное фото Светланы Лободы восхитило юзеров, которые поспешили выразить свои эмоции в массе комментариев под другими фото. -0-