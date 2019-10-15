Светлана Лобода поразила фанатов фотографиями без макияжа

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная украинская певица Светлана Лобода поделилась в Instagram свежими снимками с отдыха и восхитила пользователей интернета.

Артистка перед очередным туром отправилась на небольшой отдых. Во время релакса на тропическом курорте она решила поделиться со своими поклонниками фотографиями без макияжа и укладки.

Светлана Лобода подписала пост: "Вдох. Выдох. Перезагрузка". В свою очередь, фолловеры звезды восхитились естественной красотой звезды. Людям понравились смелые снимки, а также они пожелали певице хорошо провести отдых. К ним присоединились и звезды шоу-бизнеса: Светлана Бондарчук, Игорь Крутой и Анатолий Анатолич. -0-