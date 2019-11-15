Беременная Светлана Лобода поразила поклонников фото

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Светлана Лобода разместила у себя в Instagram архивный снимок.

На фотографии знаменитость находится на девятом месяце беременности и запечатлена в примерочной одного из магазинов одежды в Лос-Анджелесе.

В кадре Лобода позирует с большим животом во время поисков образа для съемки клипа на песню "SuperSTAR". Поклонники звезды написали сотни самых разнообразных комментариев.

Кто-то посчитал, что такая фотография выглядит жутко, а кто-то восхитился красотой певицы. Однако нашлись и те подписчики, которые признались, что снимок одновременно шокирует и восхищает. Пост собрал за сутки более 150 тысяч лайков. -0-