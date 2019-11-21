Светлана Лобода поразила поклонников, показав идеальный шпагат

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram новый снимок с пляжа и поразила поклонников.

Дело даже не в обтягивающем купальнике звезды, а в идеальном шпагате, который артистка продемонстрировала на пляже в Омане.

Поклонники Светланы Лободы принялись заваливать ее восхищенными комментариями. Внимание фанатов привлек не только удивительный шпагат, но и длинные ноги звезды.

Фолловеры также отметили, что знаменитость со своим идеальным шпагатом обошла даже Анастасию Волочкову, которая регулярно выкладывает в Instagram фотографии в такой позе. -0-