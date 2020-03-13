Светлана Лобода поздравила маму, показав трогательные архивные снимки

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная украинская певица Светлана Лобода поделилась на странице в Instagram несколькими семейными фото, которые растрогали поклонников.

Артистка разместила несколько архивных семейных снимков со своей мамой, тем самым поздравив ее с Днем рождения. Фанаты присоединились к теплым словам, а некоторые отметили, что мама Лободы выглядит великолепно и не уступает в красоте своей звездной дочери.

Менее чем за сутки пост собрал сотни восторженных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-