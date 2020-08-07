Светлана Лобода примерила блестящее платье, но его никто не заметил из-за шикарных ног

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил пользователей.

Артистка предстала перед камерой в блестящем платье, однако мало кто из поклонников его заметил. В комментариях они подтвердили, что не смогли оторвать взгляд от шикарных ног Светланы Лободы, а также оценили подпись к фото: "Не ищи блеск снаружи, ищи суть внутри".

Завораживающий снимок был сделан во время посещения одного из светских мероприятий, а Лобода дополнила роковой образ небольшой черной сумочкой и туфлями на внушительном каблуке. За непродолжительное время пост собрал множество восторженных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-