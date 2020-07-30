Светлана Лобода сделала пикантные фото с Гудковым в преддверии нового клипа

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода поделилась в Instagram кадрами, которые впечатлили многомиллионную армию поклонников.

Артистка опубликовала несколько пикантных фото, сделанных вместе с юмористом Александром Гудковым. Звезды перед объективом камеры обнимаются и держаться за руки, а также смеются и веселятся. Юзеры социальной сети восхитились образом Светланы Лободы и отметили, что ее наряд получился очень интересным.

Кадры получились очень атмосферными, а в подписи к посту Светлана Лобода анонсировала новый клип на песню BoomBoom. Премьера намечена на 31 июля, а в съемках принимал участие Александр Гудков.-0-