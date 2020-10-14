Светлана Лобода умилила сеть совместным кадром с дочерью

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новый пост, который растрогал и умилил множество юзеров сети.

Артистка представила своим многочисленным фолловерам совместный снимок со своей маленькой дочкой. Мама позирует перед камерой в купальнике и тунике, а малышка, в свою очередь, примерила яркое платье. Впрочем, больше всего юзеры восхитились стильными очками девочки, которыми она дополнила образ.

Фолловеры Светланы Лободы умилились увиденному и поспешили в комментариях выразить свое восхищение. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков. -0-