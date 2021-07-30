Светлана Лобода умилила всех поклонников своим новым роликом в Instagram

Светлана Лобода. Фото из Instagram

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода разместила в Instagram новый пост, который восхитил многочисленных пользователей. Артистка приехала к своим детям и, конечно, не смогла сдержать эмоций. Светлана Лобода схватила маленькую девочку на руки и принялась ее расцеловывать. Кажется, что еще немного и от такого потока любви малышка отключиться. Конечно, этого не случилось, а кадры получились очень добрыми и веселыми. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) Неудивительно, что Светлана Лобода заставила умилиться новым роликом всех своих многочисленных поклонников. За непродолжительное время пост собрал массу восхищенных комментариев, а также ролик посмотрели почти миллион раз. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!