Светлана Лобода в эффектном платье лишила многих поклонников дара речи

Светлана Лобода. Фото из Instagram
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода на днях представила в Instagram новый пост, который очаровал огромное число юзеров.
Артистка сделала впечатляющий кадр, который и привлек внимание поклонников. Для этого Светлана Лобода примерила эффектное черное платье с разрезом на бедре, а несколько аксессуаров наряда стали прекрасным дополнением. Потрясающий снимок и красота певицы лишили поклонников дара речи, которые могли только с восхищением смотреть на кадр со звездой.
Светлана Лобода. Фото из Instagram
За короткое время пост Светланы Лободы собрал огромное число лайков, а те, кто смог выразить восхищение, оставили под записью множество комплиментов в адрес знаменитости. -0-