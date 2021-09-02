Светлана Лобода в необычном наряде стала больше похожа на дорогое украшение

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода представила в Instagram новый пост и привлекла внимание поклонников.

Артистка решила показать свой новый сценический образ и сорвала овации фолловеров. Певица примерила высокие сапоги золотистого оттенка, однако не они привлекли внимание юзеров. Основным предметом обсуждения стал необычный наряд Светланы Лободы. Звезда примерила короткий образ с массой блестящих элементов и вставок в виде драгоценных камней.

Поклонники оценили красоту певицы, а также отметили, что в таком наряде она стала больше похожа на дорогое украшение. Действительно, какая-то схожесть есть, а вот сам снимок пришелся по душе пользователям. Люди быстро оставили под записью в Instagram массу восхищенных отзывов и огромное число лайков. -0-