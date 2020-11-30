Светлана Лобода в нежном наряде вышла на пляж

Светлана Лобода. Фото из Instagram
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала пост, где представила свой наряд для пляжного отдыха.
Звезда показала фолловерам несколько снимков с берега моря. Для этого она выбрала нежный образ, состоящий из легкого и короткого белого топа. Дополнила образ Светлана Лобода стильными солнечными очками и множеством разнообразных аксессуаров.
Разумеется, фолловеры не оставили снимки без внимания и выразили свое восхищение. Фотографии быстро собрали огромное число восторженных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-