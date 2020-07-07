Светлана Лобода в обтягивающем латексном костюме впечатлила Instagram

Светлана Лобода. Фото из Instagram
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода поделилась в Instagram соблазнительными снимками, которые пришлись по вкусу юзерам сети.
Артистка предстала перед камерой в обтягивающем красном латексном костюме. Интересный образ заставил поклонников дышать чаще. Соблазнительные снимки были сделаны во время съемки нового клипа, который, согласно подписи к посту, выйдет уже в ближайшее время.
Разумеется, поклонники Светланы Лободы впечатлились свежими кадрами и оставили под фотографиями множество восхищенных комментариев. -0-