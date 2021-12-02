Светлана Лобода в первый день зимы представила максимально атмосферные кадры (Видео)

Светлана Лобода. Фото из Instagram
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила многих пользователей сети.
Артистка в первый день зимы предпочла представить максимально атмосферные кадры. Для этого Светлана Лобода вместе с дочкой отправились на улицу, где шел снег, и начали кататься на санках. Кроме этого, знаменитость таким способом намекнула на скорый выход своей новой песни.
Пользователи были очарованы необычными кадрами, о чем поспешили сообщить в комментариях. Неудивительно, что видео Светланы Лободы за короткое время собрали огромное число просмотров.-0-