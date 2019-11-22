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22 ноября 2019, 12:24

Светлана Лобода заинтриговала поклонников фотографией с солистом Rammstein

Светлана Лобода. Фото из Instagram
Светлана Лобода. Фото из Instagram

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram новым постом и заинтриговала подписчиков.

Артистка разместила постер, на котором она сидит на руках одного из исполнителей проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.

Изображение анонсирует новый альбом Frau & Mann и, скорее всего, клип, в котором, по всей видимости, появится Светлана Лобода. Помимо звезды на постере нарисованы Тилль Линдеманн и Петер Стормаре.

Публикация артистки вызвала массу вопросов и создала еще больше слухов о романе с солистом Rammstein. Разговоры об отношениях российской и украинской певицы с немецким музыкантом ходят давно, однако никто из них не комментирует ситуацию. К слову, недавно Светлана Лобода отметила свой день рождения, на котором главным гостем стал Тилль Линдеманн. -0-

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