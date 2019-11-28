Свинья атаковала журналиста в прямом эфире в Греции

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корреспондент одного из телеканалов в Греции попал в неловкую ситуацию, чем вызвал смех своих коллег и пользователей сети, сообщает The Guardian.

Во время прямого эфира журналист стал целью наглой свиньи. Журналист Лазос Мантикос должен был на телеканале ANT1 рассказать о наводнении в поселке Кинета.

Он уже собирался поприветствовать коллег и зрителей, однако в этот момент в кадре появилась свинья и атаковала журналиста, укусив его за ногу.

Корреспондент пытался всеми силами сбежать от свиньи, чтобы продолжить репортаж, однако ничего не вышло. В прямом эфире журналист Лазос Мантикос пояснил коллегам и телезрителям, что животное преследует их съемочную группу с самого утра.

В свою очередь, ведущие в студии не смогли сдержать смех, а закончить прямое включение они так и не смогли. -0-