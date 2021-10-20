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Калейдоскоп
20 октября 2021, 05:45

Свинка-гонщик: скоростной минипиг очаровал пользователей сети (Видео)

Фото WallHere
Фото WallHere

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад парень из США разместил на YouTube кадры с ситуацией, которую ему удается наблюдать каждый день.

В объектив камеры попала непоседливая маленькая свинка по кличке Дейзи. Каждый день скоростной минипиг накапливает столько энергии, что просто не может сидеть на одном месте. Поэтому питомец гоняет по дому.

Сам по себе этот факт очаровывает, но другой момент сделал кадры уморительными. Скоростной минипиг восхитил пользователей сети, ведь бегает питомец по скользкому полу, поэтому еще и отрабатывает навык дрифта. Юзеры оказались в восторге от видео, а также сразу прозвали поросенка по кличке Дейзи свинкой-гонщиком. -0-

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видео животные развлечения социальные сети США
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