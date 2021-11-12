Свинка расслабилась на руках человека – все захотели оказаться на ее месте! (Видео)

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях молодой человек из США опубликовал на YouTube трогательные кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Мужчина представил миру то, как он развлекается со своим лучшим другом – свинкой по кличке Локи. Животное спасли спустя пять дней после рождения, и с тех пор парочка не расстается ни на минуту. Появились и совместные занятие, которые превратились в ритуалы, – ежедневный массаж.

Каждый раз свинка с удовольствием расслабляется на руках человека, который только и рад почесать питомца. Неудивительно, что многие люди захотели оказаться на месте Локи, ведь за короткое время кадры посмотрели огромное число раз. -0-