Священник проводил службу, когда местный кот элегантно ворвался в эфир - видео

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настоятель Кентерберийского собора Роберт Уиллис ежедневно проводит утреннюю службу онлайн.

В очередной раз мужчина устроился в саду собора и начал свой рассказ. Все шло хорошо, пока в кадре не появился неожиданный пушистый кот. Местный питомец по кличке Тигр бродил вокруг священника, а после запрыгнул на стол, где обнаружил лакомство - молоко.

Кот аккуратно начал макать туда лапку, а после слизывать сливки. Удивительно, но настоятеля собора это не смутило. Мужчина только извинился и продолжил разговор, однако пользователи сети уже не могли оторвать глаз от пушистика.

К слову, это не первый раз, когда питомцы Кентеребрийского собора врываются в прямой эфир. Ранее один из них уже прославился в сети.-0-