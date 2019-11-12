Свободолюбивый кот пытался организовать побег сородичей, но его посадили в "одиночку"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приют для животных в Техасе опубликовал у себя на странице в Facebook фотографии вредного кота Квилти.

Все дело в том, что пушистый житель не любит закрытые двери. Поэтому кот каждый день открывал клетки, в которых находились другие животные. Разумеется, работникам приюта это было не по нраву, ведь им потом приходилось ловить всех "беглецов".

Люди решили действовать кардинально и посадили Квилти в "одиночную" камеру, чтобы избежать побега. После этого они поделились фотографиями кота в сети и тут началось…

Пользователи социальных сетей были восхищены любовью кота к свободе и потребовали освободить Квилти. Люди даже запустили хештег #ОсвободитеКвилти, а после начали делать футболки и мемы с пушистиком.

Работники приюта ответили пользователям сети: "Прошение об условно-досрочном освобождении Квилти было отклонено, поэтому он отпустил себя под собственную ответственность. Разумеется, после он был возвращен в одиночную камеру и очередное слушание по его делу назначено на завтра."

На самом деле, волонтеры пытаются найти дом для Квилти. Он добрый и умный кот, которому не повезло с хозяевами: он часто выпускал домашних собак на улицу, из-за чего терпение хозяев не выдержало.-0-