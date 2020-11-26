Сын Королевой и Тарзана головокружительный краш - фанатки в него влюбились и хотят встречаться

Наташа Королева. Фото из архива
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан), которого зовут Архип, вскружил голову фанаткам - он стал для них настоящим крашем.
Певица опубликовала совместный снимок с сыном, который привлек внимание фолловеров. Девушки стали осыпать Архипа комплиментами прямо в комментариях - они нашли его очень симпатичным. Многие заинтересовались его личной жизнью: есть ли у юноши вторая половинка.
Парень действительно растет настоящим красавчиком-0-