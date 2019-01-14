Сын Михаэля Шумахера намерен подписать контракт с "Феррари"

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын автогонщика Михаэля Шумахера Мик подпишет контракт с командой "Феррари", за которую выступал его отец, сообщает журнал Motorsport.

По информации издания, об этом будет объявлено в ближайшие дни. Девятнадцатилетний Мик станет членом молодежной гоночной академии команды и примет участие в тестах за рулем болида "Формулы-1" в будущем сезоне. В минувшем сезоне Шумахер-младший выиграл европейский чемпионат "Формулы-3", в этом поднимется в серию автогонок "Формула-2".

С "Феррари" связаны главные успехи в карьере его отца Михаэля Шумахера, семикратного чемпиона мира, обладателя двух серебряных и трех бронзовых медалей. Сейчас он продолжает восстанавливаться после черепно-мозговой травмы, полученной пять лет назад на горнолыжном курорте.-0-