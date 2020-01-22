Сын Собчак принял участие в пляжной фотосесии - сеть ликует

Ксения Собчак. Фото из Instagram
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ксения Собчак отдыхает на Мальдивах. Она периодически делится кадрами с отдыха в своем Instagram-аккаунте.
Собчак на Мальдивах носит шляпу, как у Волочковой
Поклонники обратили внимание не только на ее стройные ноги, но и на то, что в похожей шляпе засветилась Анастасия Волочкова.
Свежие фото с пляжной фотосесии ее сына Платона умилили фолловеров. На снимках мальчик широко улыбается, лежа на белоснежном песке. Видно, что он очень доволен и это место ему нравится.-0-