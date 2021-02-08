Сын ведущей прогноза погоды ворвался в эфир и умилил сеть (Видео)

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За время пандемии дети испортили не одно интервью или эфир, однако малыш из США превзошел всех. Кадры разместили в аккаунте телеканала ABC7 на YouTube.

Из-за коронавируса американская ведущая Лесли Лопес была вынуждена работать из дома, где в одной из комнат для нее оборудовали импровизированную студию. Девушка вышла в эфир и начала рассказывать зрителям прогноз погоды, однако ее монолог прервал десятилетний сын.

Мальчик ворвался в прямой эфир, ухватившись за ноги мамы. Этот момент развеселил и умилил сеть. После женщина взяла мальчика на руки. "Он теперь ходит, ребята, так что я потеряла контроль", - пошутила Лопес. Кадры быстро собрали почти пол миллиона просмотров. -0-