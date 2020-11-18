Сын знаменитой актрисы поразил Instagram своим внешним видом

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемнадцатилетний сын британской актрисы Элизабет Херли Демиан в очередной раз восхитил сеть своим внешним видом.

Молодой человек, который строит карьеру манекенщика, представил широкой общественности новое фото из кровати. Кадр впечатлил многочисленных фолловеров, однако больше всего пришелся по вкусу женской аудитории Instagram. Парень позирует перед камерой с голым торсом, удобно разместившись в мягкой кровати. Судя по всему Демиан Херли только проснулся и сразу попал в объектив фотоаппарата.

Разумеется, пост вызвал бурную реакцию фолловеров и быстро собрал тысячи лайков, а также множество восхищенных комментариев. -0-