Сын знаменитой актрисы после нового снимка заставил сердца юзеров биться чаще

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешность 18-летнего сына британской актрисы Элизабет Херли вызвала бурную реакцию после того, как парень разместил новый снимок в Instagram.

Восемнадцатилетний Демиан представил пользователям кадр, где он запечатлен на фоне природы и без рубашки. В подписи к посту парень рассказал, что он отправился в экспедицию с фотоаппаратом.

Впрочем, именно внешний вид вызвал бурную реакцию юзеров, а красота молодого человека заставила их сердца биться чаще. Неудивительно, что пост быстро собрал тысячи лайков, а в комментариях продолжают обсуждать внешность сына знаменитой актрисы. -0-