Сыну Плющенко и Рудковской угрожают расправой

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестилетнему сыну звездного фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают в сети, сообщает агентство РИА Новости .

Знаменитая пара решила не рисковать и обратилась за помощью в полицию. Позже информацию подтвердил сам Плющенко. Он рассказал, что они действительно вместе с женой написали заявление в правоохранительные органы. Ребенку звездной пары угрожает неизвестная женщина в Instagram. Полицейские начали проверку.

Напомним, что у шестилетнего сына Плющенко и Рудковской есть своя страница в Instagram, где на него подписаны более 300 тысяч человек.-0-