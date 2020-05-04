Та еще артистка! Выдра лихо жонглирует деревянными шариками – видео

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный ролик опубликовал в интернете хозяин выдры. На видео животное демонстрирует мастерство жонглирования.

Известно, что этот ловкий и гибкий зверь, проживая в естественной среде обитания, очень любит играть с камнями. Ученые предполагают, что подобное "жонглирование" связано с привычками потребления пищи маленького хищника.

Домашняя выдра по кличке Ханна, хоть и выросла среди людей, проявляет природные инстинкты. В ролике видно, что зверьку очень нравится играть с шариками, причем, получается жонглировать у Ханны прекрасно.

Пользователи оценили ловкость выдры, прокомментировав ролик: "Вот правильно, деткам необходимо развивать моторику рук, а девочке вообще для рукоделия пригодиться", "Вам можно в цирке выступать", "Просто умиление, без улыбки смотреть невозможно", "Ханна - жонглер, милая смешная выдрочка".-0-