Тайную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личные сообщения актрисы Эмбер Херд из переписки с гендиректором SpaceX Илоном Маском зачитали в суде, об этом сообщает Insider.

Во время бракоразводного процесса актрисы и Джонни Деппа судья изучает все аспекты дела, поэтому в зале заседаний озвучили личную переписку знаменитостей. В частности, основатель компании Tesla предлагал Эмбер Херд организовать "круглосуточную охрану" после разрыва с Деппом. "Предложение останется в силе, даже если ты никогда не захочешь увидеть меня снова… во всяком случае, извини. Это важно только потому, что ты мне очень нравишься", - говорилось в сообщении бизнесмена.

Помимо всего прочего, к материалам дела приложили видео, где запечатлена Херд и актер Джеймс Франко, которого девушка встречала у квартиры. Запись была сделана в мае 2016 года, когда Джонни Депп и Эмбер Херд еще состояли в браке.

Разбирательство продолжается. Ранее адвокаты Деппа уличили актрису в интрижках, рассказав, что у нее были внебрачные связи с Илоном Маском и Джеймсом Франко. В свое оправдание, актриса сослалась на паранойю звезды "Пиратов Карибского моря" и его ошибочные убеждения о неверности. -0-