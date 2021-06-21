Тайную жизнь синиц показали на видео - удивительные кадры!

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общество орнитологии Великобритании решило провести необычный эксперимент, а видео разместили на YouTube.

Специалисты создали скворечник и разместили его в месте обитания синиц. Чтобы показать тайную жизнь птиц, внутрь установили камеру. Благодаря этому удалось сделать удивительные кадры.

Огромное число часов съемки смонтировали в один ролик, на котором можно увидеть процесс обустройства нового дома, а также появление яйца. Пользователи оказались в восторге от кадров, а восьмиминутный ролик, в котором уместилось 46 дней жизни синиц, посмотрели почти 25 миллионов раз. -0-