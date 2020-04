Тайны королевского двора раскроют принц Гарри и Меган Маркл в своей новой книге

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Гарри и Меган Маркл с помощью двух журналистов напишут книгу, рабочее название которой уже известно - Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan (Современные королевские особы в деталях: реальный мир Гарри и Меган), пишет The Sun.

Книга будет иметь объем более 300 страниц, выйдет она в августе этого года. Герцоги Сассекские расскажут о своей жизни при дворе с момента их свадьбы в мае 2018 года.

Свои откровения авторы считают настоящей "бомбой", которая может вызвать немало скандалов в британской королевской семье.-0-