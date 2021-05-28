Тайные снимки со вскрытия пришельца выставили на торги

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на одном из онлайн-аукционов появился любопытный лот, который привлек внимание всех. Внимание на историю обратило издание The Sun.

На торги выставили несколько кадров, которые были сделаны во время вскрытия пришельца в 1947 году. На пленку запечатлена операция, развернувшаяся, как считается, после розуэлльского инцидента: падение космического корабля неподалеку от городка Розуэлл в штате Нью-Мексико.

Достоверно неизвестно, что там конкретно произошло. Владелец тайных снимков Рэй Сантилли приобрел негативы в 1995 году у отставного военного оператора, а после показал фотографии общественности. Тогда это навело много шума и многие поверили в неопровержимые доказательства существования пришельцев. Впрочем, правда оказалось куда проще, ведь после выяснилось, что это был розыгрыш нескольких друзей, которые создали 17-минутный фильм "вскрытие пришельца".

Фото The Sun

Теперь же кадры со вскрытия пришельца продают с аукциона. Удивительно, но покупатель нашелся очень быстро, а вот цена лота выросла за непродолжительное время почти до $1,2 миллиона. -0-