Тайный покупатель раскрыл способы бесплатно улучшить свой номер в отеле

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американец Дэн Шапиро работает тайным покупателем, а теперь решил поделиться несколькими советами, которые позволят улучшить ваш номер в гостинице. Его слова приводит издание Inside Hook.

Согласно словам специалиста, перед поездкой бронировать номер стоит напрямую через сайт отеля, а не через сторонние ресурсы. По его словам, это позволит туристам показать свою лояльность заведению и получить шанс улучшить свой номер.

Другим не менее важным фактором является обычная вежливость. Шапиро советует тем, кто хочет бесплатно получить улучшенный номер в гостинице, вежливо вести себя с ее персоналом. Еще один способ - притвориться тайным покупателем. Для этого стоит внимательно посмотреть на бейдж работника, а после сделать важный вид будто что-то записываете. Это может дать эффект, однако, по словам специалиста, каждый постоялец может попросить улучшить качество номера напрямую. Чаще всего отели идут на встречу, если гостиница не заполнена.-0-

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