Тайный Санта уровня "бог": Билл Гейтс подарил американке 37 кг подарков

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из основателей компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс принял участие в ежегодном флешмобе "Тайный Санта" и подарил американке 37 килограмм подарков.

Каждый год пользователи социальной сети Reddit проводят между собой флешмоб "Тайный Санта". Билл Гейтс тоже принял в нем участие.

Миллиардер стал "Тайным Сантой" 33-летней Шелби из штата Мичиган. Гейтс подарил ей 37 килограмм подарков в соответствии с интересами девушки.

Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. ????‍♀️Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g — Reddit (@reddit) 21 декабря 2019 г.

Перед отправкой коробок, команда миллиардера изучила профиль счастливицы в Reddit и составили список подарков. В него вошли набор LEGO с Хогвартсом и робот R2D2 из конструктора. Кроме этого, Шелби получила рукописную копию романа "Великий Гэтсби с автографом Билла Гейтса и множество сувениров по ее любимому сериалу "Твин Пикс".

Кроме этого, миллиардер сделал пожертвование в фонд "Американской ассоциации сердца" в честь матери девушки, которая скончалась в 2019 году. -0-