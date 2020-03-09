"Так даже лучше!" - Лера Кудрявцева рассмешила поклонников своим огромным носом

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила в Instagram фотографию с отдыха и рассмешила многомиллионную армию поклонников.

Звезда сделала селфи с пляжа, а в подписи к посту рассказала, что этот снимок сделан без фильтров и фотошопа. Пост развеселил подписчиков Кудрявцевой, которые не смогли оторвать взгляд от огромного носа телеведущей.

В комментариях к посту фолловеры знаменитости принялись шутить: "Ни какой Фотошоп не сравнится с естественной красотой, очень красиво, так держать", "Это все не правильные пчелы", "Так даже лучше". Фотография собрала сотни тысяч лайков и множество самых разнообразных комментариев. -0-