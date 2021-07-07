"Так много красоты!": Деми Мур с дочерьми произвела фурор в Instagram новыми фото

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская актриса Деми Мур приняла участие в фотосессии для модного бренда купальников, а результатом поделилась в Instagram.

Фотографии 58-летней звезды могли бы пройти мимо пользователей, однако эти снимки выделялись на фоне всего. Актриса предстала перед фотографом в различных купальниках, а компанию ей составили три дочери: 32-летняя Румер, 29-летяя Скаут и 27-летняя Таула. Девушки появились у актрисы в тот момент, когда она состояла в браке с Брюсом Уиллисом.

Совместные фотографии Деми Мур с дочерьми произвели настоящий фурор в Instagram, ведь юзеры не смогли сдержать своего восхищения. За непродолжительное время они оставили огромное число лайков, а также массу хвалебных комментариев: "Шикарно выглядите", "Так много красоты", "Вы все такие красивые". -0-