Так можно было? Девушка нашла оригинальный способ подстричь псу ногти - видео

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйка домашнего пса из Бельгии разместила в YouTube кадры, которые развеселили и восхитили пользователей.

Девушка призналась, что стрижка ногтей своей собаке - всегда была задачкой повышенного уровня, но она нашла оригинальное решение.

Однажды хозяйка поняла, что ее собачка любит арахисовое масло. Женщина решила, что это станет отвлекающим маневром и размазала еду себе по голове, предварительно обкрутив ее пищевой пленкой.

Удивительно, но оригинальный способ сработал. Владелица питомца успела подстричь все ногти пса, пока тот был занят вкусняшкой. Пользователи сети оценили лайфхак, а самые впечатлительные написал: "Так можно было?". -0-